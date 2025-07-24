المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في الهيروين بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر بمنطقة حلوان.

وتبين من تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المخدرة هي للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

كان قسم شرطة حلوان تلقى معلومات تفيد قيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 200 لفافة هيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.