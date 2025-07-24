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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في الهيروين بحلوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر بمنطقة حلوان.
وتبين من تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المخدرة هي للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

كان  قسم شرطة حلوان تلقى معلومات تفيد قيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 200  لفافة هيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمول.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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محكمة جنايات القاهرة منطقة حلوان الهيروين المخدر قسم شرطة حلوان

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