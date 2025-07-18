صحيفة التايمز: لقاء محتمل بين رؤساء أمريكا وروسيا والصين في أوائل سبتمبر

كشفت صحيفة التايمز في مقال نشرته، عن لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيريه الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جين بينج في الصين في أوائل سبتمبر.

لقاء محتمل بين ترامب وبوتين وشي جين بينج في الصين

وجاء في المقال: "قد يُدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بكين في أوائل سبتمبر للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



وتزعم الصحيفة أن سلسلة من الصفقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أجبرت ترامب على إعادة النظر في موقفه العدائي تجاه بكين، مما أثار تكهنات حول دعوة محتملة للرئيس الأمريكي إلى العاصمة الصينية لحضور عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق، أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن بوتين سيزور الصين في أواخر أغسطس أوائل سبتمبر، حيث سيشارك في فعاليات مخصصة لذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.

وسيُقام عرض عسكري في بكين في 3 سبتمبر، تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وحرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني.

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