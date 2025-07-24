عرض "لعنة زيكار" على مسرح السامر بالمهرجان القومي غدا

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مساء غد الجمعة، ثاني عروضها بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض.

عرض لعنة زيكار

ويستقبل مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء، العرض المسرحي "لعنة زيكار" لفرقة نادي مسرح كفر الشيخ، تأليف وإخراج إبراهيم الفقي، وتدور أحداثه داخل قرية يحظر حاكمها الحب، وذلك في إطار فانتازي يحمل أبعادا إنسانية، ويستمر عرضه بالمجان حتى بعد غد السبت.

العرض تم ترشيحه للمهرجان بعد الفوز بـ7 جوائز في المهرجان الختامي لنوادي المسرح، وهي: أفضل عرض، المركز الأول في الإخراج والديكور والألحان، المركز الثاني في التأليف والملابس، بالإضافة إلى المركز الأول في التمثيل (رجال)، وعدد من الجوائز الخاصة.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وتشهد الدورة الحالية المهرجان مشاركة 35 عرضا مسرحيا، ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب ثلاثة عروض خارج المنافسة، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

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