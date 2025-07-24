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رياضة

آخر تطورات مفاوضات اتحاد جدة لضم إسماعيل بن ناصر

إسماعيل بن ناصر،فيتو
إسماعيل بن ناصر،فيتو

كشفت صحيفة اللاجازيتا الإيطالية، عن آخر تطورات مفاوضات مع إسماعيل بن ناصر لاعب فريق ميلان الإيطالي.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن اتحاد جدة قدم بالفعل 10 ملايين يورو إلى ميلان للتعاقد مع "إسماعيل بن ناصر.

وعلى الرغم من أن عقد اللاعب يمتد حتى يونيو 2027، فإن عدم استقرار موقعه في ميلان بعد عودته من إعارة نصف موسمية إلى أولمبيك مرسيليا فتح الباب أمام مغادرة محتملة إلى الدوري السعودي.

وواجه بن ناصر تحديات كبيرة الموسم الماضي بسبب الإصابات، فقد شارك في 20 مباراة فقط بين ميلان ومرسيليا، ما أثر في حظوظه في البقاء ضمن الخطط المستقبلية للفريق الإيطالي. 

فيما أشارت تقارير إلى أن وكيل بن ناصر يعتمد على علاقته القوية مع نجم الاتحاد السابق، كريم بنزيما، لتسهيل عملية الانتقال وتعزيز فرص إتمام الصفقة.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المفاوضات بين إدارة ميلان والاتحاد تسير بخطى ثابتة للحصول على خدمات النجم الجزائري.

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