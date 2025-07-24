الخميس 24 يوليو 2025
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10 صور ترصد تصاعد ألسنة اللهب من مصنع فوم بالقليوبية

حريق مصنع فوم وأطباق
حريق مصنع فوم وأطباق فل بالقليوبية،فيتو

رصدت عدسة “فيتو” تصاعد السنة اللهب والنيران من حريق مصنع داخل مصنع فوم لتصنيع أطباق الفل، بمنطقة أرض جبر بشارع أبو سليم المتفرع من شارع الثلاثيني في قليوب البلد، بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق بمصنع لاطباق الفل بقليوب 

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب بلاغ من قسم قليوب بحريق هائل، داخل مصنع فوم لتصنيع أطباق الفل انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص اشتعال النيران في الدورين الأول والثاني من المصنع المقام على مساحة نحو 60 مترًا مربعًا، ويتكون من خمسة طوابق.

ودفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، وجارٍ الآن تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر.

حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 

 

حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 

 

حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 

 

حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 

 

حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 
حريق مصنع فوم واطباق فل بقليوب القليوبية،فيتو 

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