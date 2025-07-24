الأهلي يحسم قراره بشأن عرض الوكرة القطري لضم أليو ديانج

رفض النادي الأهلي عرضا من الوكرة القطري لرحيل أليو ديانج لاعب الفريق بسبب تمسك الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو باستمرار اللاعب، حيث أبلغ الأهلي مسؤولي النادي القطري برفض العرض الذي وصل رسميا إلى النادي الأهلي.

كما يشهد المران اليوم بقيادة خوسيه ريبيرو مجموعة من الفقرات البدنية، والانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما يؤدي حراس المرمى مرانا قويا يشهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة استعدادا لودية البنزرتي غدا.

كان بطل الدوري المصري قد حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية يوم السبت المقبل قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

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