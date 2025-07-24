الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس مراهق قتل سيدة وسرق أموالها للإنفاق على المراهنات بالشرقية

النيابة العامة،فيتو
النيابة العامة،فيتو

شهدت محافظة الشرقية جريمة مروعة هزت الشارع، بعدما قررت النيابة العامة بمركز كفر صقر، حبس طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقة مبلغ مالي من شقتها، ثم إشعال النيران في المكان لإخفاء معالم الجريمة.

العريس أفسد ليلة زفافه، النيابة تبدأ التحقيق في مقتل شاب بطلق ناري في الشرقية

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة كفر صقر يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية مستأجرة لسيدة تُدعى "رسمية ع ع"، تبلغ من العمر 60 عامًا.

وعقب السيطرة على الحريق، عثرت قوات الحماية المدنية على جثة المجني عليها وبها آثار طعنات عدة.

التحريات تكشف مفاجأة كبيرة في الحادث

التحريات قادت إلى طالب يُدعى "محمد ج"، مقيم بدائرة المركز، والذي اعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، موضحًا أنه يعاني من أزمات مالية متكررة نتيجة ممارسته ألعاب المراهنات الإلكترونية، وأنه سرق من والده أكثر من مرة لتغطية خسائره.

وأضاف المتهم أنه بعدما ضاق عليه الخناق من أسرته، قرر استهداف المجني عليها لعلمه بأنها تقيم بمفردها، فاقتحم شقتها وطعنها بسلاح أبيض حتى تأكد من وفاتها، ثم استولى على 5700 جنيه، وأتلف وحدة تخزين كاميرات المراقبة بالعقار، وأشعل النيران في الشقة لإخفاء آثار جريمته.

وبإرشاده، تم ضبط السلاح المستخدم والمبلغ المالي المسروق، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق، مع استكمال باقي الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شاب ينهي حياة ربة منزل بالشرقية جرائم محافظة الشرقية حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اجهزة امن الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

166 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة

ضبط كميات من المخدرات والأسلحة وتنفيذ مئات الأحكام القضائية في 3 محافظات

مبيعات السيارات في أوروبا تسجل أكبر وتيرة تراجع خلال 10 أشهر

936 ألف طلب، مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال 6 أشهر

محافظ أسيوط يتفقد إعادة تأهيل 200 منزل بقرية نزلة عطية (فيديو)

منتخب جامعات مصر للتايكوندو يفوز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الصيفية بألمانيا

تحطم طائرة مراقبة ومقتل حارسين في الكونغو الديمقراطية

رجال الأعمال: القطاع الخاص ينفذ 100 ألف وحدة سكنية سنويا

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

نائب رئيس جامعة القاهرة يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق أعمال التنسيق

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة وخطوات التقديم

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 24 يوليو 2025

مصرع عامل في حريق مصنع الفوم بالقليوبية

آخر تطورات صفقة انضمام مدافع زد للزمالك

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

166 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون صيام يوم الخميس واجبًا في غير الفريضة؟

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

هل ورد دعاء التوفيق والنجاح في السنة النبوية؟

المزيد
الجريدة الرسمية