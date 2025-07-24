حبس مراهق قتل سيدة وسرق أموالها للإنفاق على المراهنات بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية جريمة مروعة هزت الشارع، بعدما قررت النيابة العامة بمركز كفر صقر، حبس طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقة مبلغ مالي من شقتها، ثم إشعال النيران في المكان لإخفاء معالم الجريمة.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة كفر صقر يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية مستأجرة لسيدة تُدعى "رسمية ع ع"، تبلغ من العمر 60 عامًا.

وعقب السيطرة على الحريق، عثرت قوات الحماية المدنية على جثة المجني عليها وبها آثار طعنات عدة.

التحريات تكشف مفاجأة كبيرة في الحادث

التحريات قادت إلى طالب يُدعى "محمد ج"، مقيم بدائرة المركز، والذي اعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، موضحًا أنه يعاني من أزمات مالية متكررة نتيجة ممارسته ألعاب المراهنات الإلكترونية، وأنه سرق من والده أكثر من مرة لتغطية خسائره.

وأضاف المتهم أنه بعدما ضاق عليه الخناق من أسرته، قرر استهداف المجني عليها لعلمه بأنها تقيم بمفردها، فاقتحم شقتها وطعنها بسلاح أبيض حتى تأكد من وفاتها، ثم استولى على 5700 جنيه، وأتلف وحدة تخزين كاميرات المراقبة بالعقار، وأشعل النيران في الشقة لإخفاء آثار جريمته.

وبإرشاده، تم ضبط السلاح المستخدم والمبلغ المالي المسروق، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق، مع استكمال باقي الإجراءات القانونية.

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