وزير الثقافة يبحث مع نظيره الأردني التعاون في مجالات التراث والموسيقى والمسرح

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة وزير الثقافة الأردني، وذلك في مقر المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور الدكتور نضال الأحمد الأمين العام لوزارة الثقافة الأردنية، والدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الثقافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

تناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل دعمها وتعزيزها من خلال التعاون الثقافي والفني بين البلدين، خاصة في مجالات الفنون التراثية والموسيقى والمسرح وتبادل الفرق الفنية والمشاركة في الفعاليات الثقافية الكبرى.

وأكد الوزيران أهمية تفعيل برامج التبادل الثقافي بين المؤسسات الثقافية الرسمية في البلدين، بما يسهم في تعزيز الحوار الحضاري والتواصل بين الشعبين الشقيقين، مشيدين بما تحمله الثقافة من دور محوري في ترسيخ الهوية ودعم قيم التسامح والانتماء.

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي على هامش مشاركة مصر في فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون.

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