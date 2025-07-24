الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يتحرك لخوض مرانه في تونس (صور)

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

تحرك النادي الأهلي من مقر إقامته في تونس، لمواصلة تدريباته اليوم بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

يشهد المران بقيادة ريبيرو مجموعة من الفقرات البدنية، الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما يؤدي حراس المرمى مرانا قويا يشهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي غدا في إطار ودي أيضًا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء غدا الجمعة في مدينة طبرقة التونسية. 

 

كان بطل الدوري المصري قد حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية يوم السبت المقبل قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي معسكر الأهلي تونس

مواد متعلقة

حتى لو راح الأهلي، جون إدوارد استقر على رحيل فتوح بعد واقعة الساحل الشمالي

تعديل موعد ودية الأهلي والبنزرتي في معسكر تونس

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 24 يوليو 2025

موعد حصول مستأجر الإيجار القديم على وحدة سكنية بديلة

مقطع مرعب، لحظة تحطم طائرة خفيفة ومصرع ركابها (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025، معلومات مهمة عن الجامعات الأهلية

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة وخطوات التقديم

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

إزاي تحجز تذاكر عروض المهرجان القومي للمسرح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

هل ورد دعاء التوفيق والنجاح في السنة النبوية؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية