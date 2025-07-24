يطلق مهرجان الغردقة خلال دورته الثالثة في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025 مسابقة جديدة تضاف إلى مسابقاته الثلاث للأفلام الطويلة والقصيرة ومشاريع الطلبة.

المسابقة الجديدة للفيلم السياحي وتمنح جائزتها للفيلم الذي يدعم ويروج للسياحة في بلاده.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق مسابقة للفيلم السياحي

وقع اختيار إدارة المهرجان علي الخبير السياحي الدكتور عاطف عبد اللطيف ليترأس لجنة التحكيم التي ستضم نخبة من السينمائيين العرب والأجانب.

وأكد "عبد اللطيف" أهمية المسابقة في دعم والترويج للسياحة من خلال شاشة السينما

مشيرا إلي أهمية صناعة الأفلام في إلقاء الضوء علي أهم المقاصد السياحية في العالم، لافتا إلى أن هناك دولا كثيرة نجحت في الاستفادة سينمائيا وسياحيا في نفس الوقت.

وشدد على أن مصر تتمتع بطبيعة سياحية وأثرية تضعها في مقدمة دول العالم كواحدة من أهم المقاصد التي يأتي إليها السياح طوال العام بفضل الطبيعة الخلابة والمناخ الساحر.

لافتا إلى أن السينما لغة عالمية لاتحتاج إلي شرح فالرسالة التي يحملها الفيلم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تحقق الهدف المطلوب، موضحا أن المسابقة مفتوحة أمام الأفلام الطويلة والقصيرة من إنتاج عامي 2024 و2025 من الأفلام العربية والأجنبية.

من جانبه كشف السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أنه إلي جانب المسابقة تعقد في إطار فعاليات الدورة الثالثة ندوة حول العلاقة بين السياحة والسينما تكامل أم تنافر؟ يشارك فيها عدد كبير من صناع السينما في العالم العربي والأجانب وخبراء السياحة من ضيوف المهرجان.

لافتا إلى أهمية المسابقة في الترويج السياحي من خلال صناعة الأفلام خاصة وأن المهرجان يقام بواحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم وهي مدينة الغردقة لذلك يضع المهرجان اهتماما خاصا بها لتحقق الأهداف المرجوة منها سواء في الترويج السياحي أو إنتاج أفلام تسهم في ذلك خلال الفترة المقبلة، موضحا أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح حتى نهاية شهر أغسطس المقبل عبر الرابط.

ومهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وهيئة تنشيط السياحة ونقابة المهن السينمائية والإتحاد العام للفنانين العرب وشركة إير كايرو وسلسلة فنادق صن رايز وجمعية مسافرون وشركة ترافلرز وتعقد دورته الثالثة في الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر 2025 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة ومسابقة للفيلم السياحي، كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.

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