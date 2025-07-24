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محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في طلخا ويشكر عمال النظافة (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، شوارع مدينة طلخا، وذلك للاطمئنان على مستوى النظافة ومتابعة الأداء التنفيذي على أرض الواقع.، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات وتطبيق القانون.

محافظ الدقهلية لعمال النظافة: عملكم وطني وإنساني يستحق التقدير والدعم

 

وخلال الجولة، حرص "المحافظ" على لقاء عدد من عمال النظافة بالمدينة، ووجه لهم خالص الشكر والتقدير على جهودهم اليومية المبذولة في الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين البيئة، مؤكدًا أن ما يقومون به هو عمل وطني وإنساني يستحق التقدير والدعم.

 

 

تكثيف أعمال النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات 

كما وجّه اللواء "مرزوق" لرئيس مدينة طلخا بضرورة تكثيف أعمال النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يليق بأبناء المدينة ويعكس صورة حضارية تليق بمحافظة الدقهلية.

رفع الإشغالات من الشوارع

وفي هذا السياق، شدد "المحافظ " على رفع الإشغالات فورًا من الشوارع والميادين، خاصة المناطق الحيوية، لتسهيل حركة مرور السيارات والمواطنين، وتحقيق الانضباط المروري.

 

وخلال تفقده لشارع البحر الأعظم، لاحظ اللواء "طارق مرزوق " وجود أعمال بناء مخالفة بأحد الأبراج السكنية، وعلى الفور وجّه بمراجعة الترخيص الخاص بالبرج، وإزالة الدور المخالف الذي تم تشييده كحوائط فقط دون صب السقف.

 

كما أصدر "المحافظ " تعليماته لرئيس المدينة بمراجعة كافة تراخيص الأبراج بشارع البحر الأعظم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإزالة أي مخالفات بنائية دون تهاون، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح باستمرار أي تجاوز في حق التخطيط العمراني أو التعدي على القانون.

المتابعة الميدانية ستستمر بشكل دائم ومفاجئ، لضبط الأداء التنفيذي

واختتم "مرزوق" جولته بالتأكيد على أن المتابعة الميدانية ستستمر بشكل دائم ومفاجئ، لضبط الأداء التنفيذي، وتحقيق رضا المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والمراكز على مستوى محافظة الدقهلية.

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