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رياضة

هجوم عارم ضد لاعب ريال مدريد السابق بعد تصريحاته المسيئة للمرأة (فيديو)

خافيير هيرنانديز،فيتو
خافيير هيرنانديز،فيتو

شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على خافيير هيرنانديز، مهاجم فريق تشيفاس، بسبب تصريحاته المسيئة للمرأة.

وأعلنت لجنة التنوع التابعة للاتحاد المكسيكي لكرة القدم FMF، تغريم خافيير هيرنانديز، مهاجم فريق تشيفاس، بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الاتحاد في بيان:  أدلى اللاعب خافيير "تشيتشاريتو" هيرنانديز بتصريحات على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك تروج للصور النمطية الجنسية، والتي تعتبر شكلًا من أشكال العنف الإعلامي وتتعارض مع المساواة بين الجنسين في الرياضة. ولهذا السبب، أطلقت لجنة المساواة بين الجنسين والتنوع التابعة للاتحاد المكسيكي لكرة القدم تحقيقًا لمنع هذا النوع من السلوك ومعاقبة مرتكبيه".

وأضاف البيان: "ونتيجة لذلك، تم توقيع غرامة مالية وتحذير رسمي على خافيير "تشيتشاريتو" هيرنانديز، على أن تتخذ اللجنة إجراءات أكثر صرامة في حالة تكرار المخالفة".

وتعرض تشيتشاريتو لانتقادات في المكسيك في الأيام الأخيرة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصلت ردود الفعل إلى أعلى المستويات السياسية خاصة، عندما تناولت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم هذه القضية خلال مؤتمر صحفي قائلة: "تشيتشاريتو لاعب كرة قدم جيد جدًا، لكن عندما يتعلق الأمر بآرائه حول النساء... لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه".

ولم يشارك المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد في مباراة تشيفاس الافتتاحية في دوري أبيرتورا 2025 ضد ليون، على الرغم من وجوده على مقاعد البدلاء.

حديث هيرنانديز عن المرأة 

 

 

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر تشيتشاريتو على حسابه: "لا تخافن من كونكن نساء، ولا تسمحن لأنفسكن أن يقودكن رجل. أيتها النساء، أنتن تفشلن، أنتن تقضين على الذكورة، وتجعلن المجتمع شديد الحساسية".

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