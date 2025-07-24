قرار من النيابة بشأن وفاة سيدة داخل فندق بالأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية بحفظ التحقيقات حول العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية العراقية داخل فندق بمنطقة الأزبكية بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن الوفاة حدثت نتيجة مرض السيدة.

وتبين أن السيدة لها تاريخ مرضي كبير من أمراض الضغط والسكر والكلى، حيث أصيبت بمضاعفات وتوفينت نتيجتها.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

العثور على جثة سيدة عراقية بالأزبكية

كان قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد العاملين بأحد الفنادق بميدان رمسيس يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل غرفتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية العراقية داخل غرفتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول العاملين بالفندق وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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