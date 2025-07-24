الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار من النيابة بشأن وفاة سيدة داخل فندق بالأزبكية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة الأزبكية بحفظ التحقيقات حول العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية العراقية داخل فندق بمنطقة الأزبكية بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن الوفاة حدثت نتيجة مرض السيدة.

وتبين أن السيدة لها تاريخ مرضي كبير من أمراض الضغط والسكر والكلى، حيث أصيبت بمضاعفات وتوفينت نتيجتها.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

العثور على جثة سيدة عراقية بالأزبكية

كان قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد العاملين بأحد الفنادق بميدان رمسيس يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل غرفتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية العراقية داخل غرفتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول العاملين بالفندق وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الأزبكية منطقة الأزبكية قسم شرطة الأزبكية مديرية أمن القاهرة ميدان رمسيس النيابة العامة

مواد متعلقة

طعنات بالصدر والبطن، مناظرة جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة بالزاوية

النيابة تصرح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر تسريب غاز في 15 مايو

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 24 يوليو 2025

تنسيق الجامعات 2025، معلومات مهمة عن الجامعات الأهلية

أخبار مصر: كارثة جديدة لـ 5 أطفال بالمنيا، سائق قطار يرفض التحرك لغياب الكمسري، رسالة راغب علامة لـ فتوح بعد أزمة الزمالك

تحذير من الأرصاد: نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم

أسعار الخضار اليوم الخميس، انخفاض 5 أصناف منها ورق العنب وقفزة في الليمون والخيار

موعد حصول مستأجر الإيجار القديم على وحدة سكنية بديلة

خدمات

المزيد

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

سعر القصدير يقترب من 33 ألف دولار للطن فى البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية