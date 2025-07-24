وزير الخارجية والهجرة يلتقي الجالية المصرية في مالي (صور)

استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته إلى باماكو بلقاء أعضاء الجالية المصرية في جمهورية مالي، مساء أمس الأربعاء، في إطار الجولة التي يجريها إلى عدد من دول غرب أفريقيا.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجالية المصرية في مالي، مشيدًا بما تقدمه من إسهامات في المجتمع المالي، وما تضطلع به من دور بنّاء في توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لأبناء الوطن بالخارج، وتعمل على تذليل التحديات التي قد تواجههم، من خلال التنسيق المستمر مع بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية والجهات المعنية داخل الدولة.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال رقمنة الإجراءات، وتيسير المعاملات القنصلية، كما تناول إطلاق وزارة الخارجية عدد من المبادرات لخدمة مصالح المصريين في الخارج وتوفير مزايا خاصة لهم لاسيما تلك المتعلقة بتسهيل التحويلات الآمنة من الخارج عبر التطبيقات الحديثة، وتسهيل فتح الحسابات البنكية من الخارج، وتوفير وحدات سكنية وأراضي زراعية بمزايا خاصة، فضلا عن المبادرات الخاصة بالتعليم ومنح المصريين بالخارج مزايا تفضيلية بالجامعات المصرية.

استمع وزير الخارجية إلى مداخلات واستفسارات أعضاء الجالية، حيث أكد أن كافة الملاحظات والمطالب ستكون محل اهتمام في إطار التزام الوزارة بمعالجة كافة شواغل المصريين بالخارج.

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