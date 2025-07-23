وزير الخارجية يتوجه إلى مالي في المحطة الرابعة من جولته في غرب إفريقيا

يواصل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، جولته الرسمية في غرب إفريقيا، حيث يتوجه اليوم الأربعاء الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ إلى جمهورية مالي، في المحطة الرابعة من جولته، ويصطحب معه وفدًا رفيع المستوى يضم ٣٠ من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المصرية في القطاعات المختلفة.

سبل دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين مصر ومالي

يعقد وزير الخارجية خلال زيارته إلى العاصمة باماكو، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين الماليين، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، وذلك لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين مصر ومالي، كما يشارك فى منتدى للأعمال لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية بين البلدين، ويلتقى مع الجالية المصرية في مالي.

مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما تتناول الزيارة تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الساحل وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

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