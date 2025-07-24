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سياسة

متى يتم إعادة النظر في الأحكام النهائية في الجنايات؟

دار القضاء العالي،
دار القضاء العالي، فيتو

 تضمن قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، عددا من الحالات التي يجوز فيها إعادة النظر في الأحكام النهائية، سواء كانت جنايات أو جنح.

إعادة النظر في الأحكام النهائية

وجاءت تلك الحالات وفقا لنص المادة 441 من القانون والتي تنص على:

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حيًا.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

 

الحكم على أحد الشهود أو الخبراء

3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقًا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4- إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

ثبوت براءة المحكوم عليه

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

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