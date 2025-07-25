قبل التقديم، تعرف على مميزات شقق الإسكان الأخضر

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات مميزات شقق الإسكان الأخضر والتى تطرحها ضمن إعلان شقق سكن لكل المصريين 7 بعدد من المدن الجديدة.

ومميزات شقق الاسكان الأخضر كالتالي:

– كفـاءة الطاقـة: تـم تصميـم حوائـط الوحـدات لتقليـل انتقـال الحـرارة، ممـا يسـاعد فـي الحفـاظ علـى درجـة حـرارة داخليــة أقــل مقارنــة بالوحــدات التقليديــة، ويســاهم فــي خفــض اســتهلاك الطاقــة. كمــا تــم اســتخدام وحــدات إضــاءة LED موفــرة للطاقــة.

– توفيــر اســتهلاك الميــاه: تــم تجهيــز الوحــدات بصنابيــر ومراحيــض منخفضــة الاســتهلاك، ممــا يســاهم فــي ترشــيد اســتهلاك الميــاه والحفــاظ علــى المــوارد المائيــة.

– نظـام فصـل المخلفـات: يتميـز المشـروع بتوفيـر نظـام فعـال لفصـل المخلفـات، ممـا يسـهل إعـادة التدويـر ويشـجع السـكان علـى المسـاهمة فـي الحفـاظ علـى البيئـة.

– مــواد بنــاء مســتدامة: تــم اســتخدام مــواد صديقــة للبيئــة وقليلــة الانبعاثــات، ممــا يضمــن جــودة هــواء داخلــي أفضــل وصحــة أفضــل للســكان.

– مسـاحات خضـراء: يشـمل المشـروع مسـاحات خضـراء وحدائـق عامـة، ممـا يسـهم فـي تحسـين جـودة الحيـاة وتعزيز الرفاهيـة النفسـية للسـكان وخاصـة الأطفال.

– ســهولة الوصــول: تقــع الوحــدات فــي مناطــق اســتراتيجية بالقــرب مــن المرافــق الأساســية ووســائل النقــل، ممــا يســهل الحيــاة اليوميــة للســكان.

– تصميــم مبتكــر وصحــي: تــم تصميــم الوحــدات بطــرق تضمــن الاســتفادة القصــوى مــن الضــوء الطبيعــي والتهويــة، ممــا يســهم فــي تحســين جــودة البيئــة الداخليــة وتقليــل اســتهلاك الطاقــة.

• يهـدف مشـروع سـكن لـكل المصرييـن إلـى توفيـر وحـدات سـكنية ملائمـة للمواطنيـن للمسـاهمة فـي حـل مشـكلة الإســكان علــى مســتوى كافــة محافظــات جمهوريــة مصــر العربيــة والمــدن الجديــدة التابعــة لهــا، حيــث تــم طــرح تلــك الوحــدات ليشــمل المشــروع شــريحة أكبـــر مــن كافـة فئــات المجتمــع، اســتكمالًا لتحقيــق أهــداف المشــروع بنظــام التمويــل العقــاري.

• عنــد تخطيــط المشــروع تــم مراعــاة إنشــاء وحــدات ســكنية ذات طابــع مميـــز مــن حيــث نوعيــة التشــطيب وشــكل الواجهــات بإجمالــي مســاحات تتــراوح بيــن 75م2، وحتــى 90م.2



• عنـد وضـع شـروط حجـز الوحـدات تـم مراعـاة أن تلائـم الإمكانيـات الماديـة للمواطنيـن منخفضـي ومتوسـطي الدخل، حيـث تـم طـرح وحـدات هـذا المشـروع للسـداد بنظـام التمويـل العقاري.

• عنـد اختيـار المواقـع التـي يقـام فيهـا المشـروع بالمـدن الجديـدة والمحافظـات المطروحـة تـم مراعـاة أن تكـون كاملــة التشـطيب والمرافـق عنــد التسـليم.

والطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

وسجل سعر شقة الـ 90 مترا في مشروع الإسكان الأخضر، 900 ألف جنيه.

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