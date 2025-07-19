أسعار شقق الإسكان الأخضر بالطرح الجديد

حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أسعار شقق الطرح الجديد شقق سكن لكل المصريين 7 بالمدن الجديدة محور الإسكان الأخضر.

الطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

وسجل سعر شقة الـ 90 مترا في مشروع الإسكان الأخضر، 900 ألف جنيه.

التقديم على وحدات سكن لكل المصريين 7

في ما يخص الوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، والمخصصة للعملاء ممن هم خارج الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، فإن فترة سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية بدأت من يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان، على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في جميع المدن والمحافظات المطروح بها وحدات سكنية، وذلك اعتبارًا من الإثنين 28 يوليو 2025 وحتى الاثنين 4 أغسطس 2025 (للمواطنين من ذوي الهمم فقط)، ومن يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى الخميس 28 أغسطس 2025 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم).

شقق سكن لكل المصريين تحت الإنشاء

وفي ما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم بالمحافظات، والوحدات السكنية تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا) المطبق بها أولوية للعملاء السابق تقدمهم بمدن شطا والغردقة وعزبة البرج، فإن فترة سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية تبدأ من يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان، على أن يسدد مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في جميع المدن والمحافظات المطروح بها وحدات وذلك اعتبارًا من الاثنين 28 يوليو 2025 وحتى الاثنين 4 أغسطس 2025 (للمواطنين من ذوي الهمم فقط)، ومن يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم).

شقق سكن لكل المصريين

وفي ما يخص الوحدات السكنية المطروحة لكافة المواطنين، تسليم خلال 36 شهرًا، بعدد من المحافظات، فإنه يمكن سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية بدءًا من الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان، على أن يتم سداد مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في جميع المدن والمحافظات التي يطرح بها الإعلان وذلك اعتبارًا من الاثنين 28 يوليو 2025 وحتى الاثنين 4 أغسطس (للمواطنين ذوي الهمم فقط)، ومن يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى الخميس 28 أغسطس 2025 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم).

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