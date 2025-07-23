وزير النقل يلتقي شركات النقل الكويتية لبحث التعاون المشترك

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في ختام زيارته لدولة الكويت بزيارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث كان في استقباله رباح الرباح رئيس الغرفة وفراس العودة الأمين العام المساعد للغرفة والسفير المصري في الكويت السفير أسامة شلتوت والمستشارة نورا عبد الهادي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت.

وشارك نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الملتقى الاستثماري المصري الكويتي الموسع الذي نظمته الغرفة بحضور ومشاركة أكثر من ٣٠ شركة كويتية واتحاد المقاولين بالكويت واتحاد شركات النقل الكويتية و١٧ شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الى العلاقات التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية مؤكدا على ان مصر قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة في بناء اقتصاد حديث، منتج، وقائم على المعرفة، من خلال برامج إصلاح شاملة، شملت تطوير البنية التحتية وتنفيذ خطة عاجلة لتطوير قطاع الصناعة في مصر وتهيئة مناخ الاستثمار بما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن الوفد الرسمي خلال زيارته لدولة الكويت يضم رؤساء 17 شركة مصرية متخصصة في مجال البنية على استعداد تام لتنفيذ المشروعات في دولة الكويت الشقيقة بأقل أسعار وأعلى جودة وفى أقل فترة زمنية.

ومن جانبه رحب فراس محمد العودة الأمين العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والوفد المرافق له من الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية مشيرا الى عمق العلاقات المصرية الكويتية والاهتمام الكبير الذي توليه غرفة تجارة وصناعة الكويت لزيادة حجم التبادل التجاري مع الجانب المصري وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خاصة مع النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.

كما أعرب رئيس اتحاد مصارف الكويت وبيت التمويل الكويت على أهمية التعاون مع مصر في مجال تمويل المشروعات المختلفة للمستثمرين المصريين والكويتيين لإقامة مشروعات في مصر خاصة مع النهضة الكبيرة في مصر.

وأشار أمين سر اتحاد المقاولين الكويتيين الى التطلع الى المشاركة في المشروعات الإنشائية في مصر ومرحبا بالشركات المصرية لتنفيذ المشروعات الإنشائية في الكويت وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين كما أعرب رؤساء عدد من الشركات الكويتية عن اهتمامها بالاستثمار في مصر والدخول الى السوق المصري وضخ استثمارات جديدة بها.

وقام وفد الشركات المصرية المكون من ١٧ شركة متخصصة في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة باستعراض أبرز الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها داخل وخارج مصر في مختلف مجالات البنية التحتية حيث أعربت هذه الشركات عن اهتمامها في تنفيذ المشروعات التنموية في الكويت بأعلى مقاييس الجودة وبالأسعار المناسبة وبأقل وقت وفقا للمخططات التنموية لدولة الكويت الشقيقة.

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