وزير الزراعة: نعمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز المدعوم وزراعة 3.1 مليون فدان قمح (فيديو)

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر زرعت هذا العام 3.1 مليون فدان من القمح، بإنتاجية تتراوح ما بين 200 إلى 22 أردبًا للفدان، وتم توريد 4 ملايين طن للمطاحن بسعر 2200 جنيه للأردب، موضحًا أن 59% من استهلاك القمح أصبح محليًّا.

استيراد مصر من القمح ومستهدف الاكتفاء الذاتي من العيش المدعم

وأضاف وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر": "نستورد 40% من القمح ونستهدف خفض النسبة إلى 30%، ونعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم للأسر الأكثر احتياجًا".

طفرة في زراعة البنجر

وكشف وزير الزراعة، عن تحقيق طفرة في زراعة البنجر، حيث تمت زراعة 750 ألف فدان هذا العام، وسيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لأول مرة، مؤكدًا أن البنجر يجب أن يُصنع خلال 3 إلى 4 أيام من حصاده لضمان الجودة، وشدد على أن زراعة بنجر السكر في أراضي الدلتا "ليست مستحبة" لطبيعتها البيئية والتصنيعية.

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