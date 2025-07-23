الخميس 24 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير الزراعة: نزرع 9.5 مليون فدان سنويا وصادراتنا تقترب من 12 مليار دولار

الصادرات الزراعية،
الصادرات الزراعية، فيتو

أكد الدكتورعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاقتصاد الزراعي القوي يعني دولة قوية، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية تركز على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال التوسع الأفقي والرأسي.

وزير الزراعة يكشف حجم الأراضي المنزرعة في مصر

وأضاف وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، أن مصر تزرع حاليًا أكثر من 9.5 ملايين فدان سنويًا، مع زراعة الفدان مرتين في السنة، ما يعادل 17 مليون فدان فعليًا، باستثناء بعض المحاصيل مثل الموالح، وهو ما ساعد في تحقيق وفرة في الإنتاج والتصدير.

عائد الصادرات الزراعية سنويا

وأوضح وزير الزراعة، أن عائد الصادرات الزراعية ارتفع من 7.8 مليارات دولار إلى 9.2 مليارات  في 2023، و10.7 مليارات  في 2024، لافتًا إلى أن مصر صدّرت 6 ملايين طن من الخضروات هذا العام، وتتجه لتخطي حاجز 12 مليار دولار من صادرات الحاصلات الزراعية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن مصر أصبحت أكبر دولة مصدّرة للموالح في العالم، متقدمة على دول مثل البرازيل وإسبانيا، بفضل طفرة في الاستثمار الزراعي والاعتماد على المناخ والموارد المتاحة.

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