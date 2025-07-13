الفاصوليا والعنب على قمة الصادرات الزراعية المصرية الأسبوع الماضي

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرا عن عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الرسائل المصدرة 3680 رسالة غذائية بنحو 190 ألف طن، صادرة عن 1325 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 635 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات وفواكه، مولاس (عسل أسود)، دقيق، ومنتجات غذائية متنوعة.



وجاءت صادرات الفاصولياء بأنواعها والبطاطس في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 10 آلاف طن لكل منها، ثم البصل بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 48 صنف بنحو 40 ألف طن.



في حين تصدر العنب الطازج قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 11 ألف طن، تليه الموالح بنحو 10 آلاف طن، ثم الفراولة بواقع 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 25 صنف بنحو 35 ألف طن.



صادرات السلع الغذائية

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت أسبانيا وإيطاليا والسعودية والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 170 دولة مستوردة خلال الأسبوع.



وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 710 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 610 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 440 رسالة.



كما أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 630 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1880 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 320 ألف طن، مستوردة من قِبل 840 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، سكر خام، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من البرازيل، روسيا واندونيسيا، من بين إجمالي 120 دولة صدرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.



واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 660 رسالة، يليه مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 370 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 250 رسالة.



وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1071 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 400 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 150 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 70 مستورد خلال نفس الفترة.

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