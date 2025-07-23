الثاني على الثانوية العامة علمي علوم يكشف عن حديث للنبي وراء تفوقي

أعرب الطالب حسين أحمد حسين، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بـ نتيجة الثانوية العامة بشعبة علمي علوم، عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز، موضحًا أن الالتزام والانضباط كانا مفتاح نجاحه، وموجهًا الشكر لأسرته التي دعمته طوال العام الدراسي.

تقسيم العام الدراسي إلى مراحل

وخلال لقائه ببرنامج "البيت"، الذي تقدمه الإعلامية مروة شتلة على قناة "الناس"، قال حسين إن طريقه إلى القمة لم يبدأ بمذاكرة مكثفة منذ اليوم الأول، بل اعتمد على تقسيم السنة إلى مراحل محددة، موضحًا:"في البداية كنت بكتفي بحل الواجبات، لكن مع بداية فترات المراجعة كنت بشد جامد، وأبدأ أراجع المنهج بشكل منظم".

نظام ذكي لتقسيم المواد

وكشف حسين عن طريقته في المذاكرة، مؤكدًا أنه اعتمد على تقسيم المواد إلى أجزاء صغيرة يسهل استيعابها. وقال:"كنت أذاكر فصل من الفيزياء مع وحدة من النحو، وده ساعدني أغطي المنهج كله من غير ما أحس بضغط".

لا ساعات محددة.. بل مهام يومية

وعن عدد ساعات المذاكرة في الثانوية العامة، أوضح حسين أنه لم يكن يقيس مجهوده بالساعة، بل بالمهام اليومية، قائلًا:"ما كنتش بعد بالساعات، لكن لو خلصت المطلوب مني أستريح، ولو لأ أكمل اليوم اللي بعده من غير ما أضغط نفسي".

الاستيقاظ المبكر سر البركة

وأشار إلى أن أفضل أوقات المذاكرة بالنسبة له كانت بعد صلاة الفجر، مؤكدًا:"كنت بصحى على الفجر وأذاكر، والرسول ﷺ قال: بورك لأمتي في بكورها، وفعلًا لقيت الوقت ده فيه بركة مش طبيعية".

الدروس الخصوصية ليست كل شيء

رغم اعتماده على الدروس الخصوصية، أكد حسين أنها كانت مكملة فقط لتنظيمه الذاتي، موضحًا أن النجاح لا يأتي صدفة، بل يحتاج إلى اجتهاد وترتيب ومثابرة وتوفيق من الله عز وجل.

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