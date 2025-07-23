انقلاب سيارتي نقل محملتين بالرمل والزلط أسفل كوبري الدلجمون بكفر الزيات (صور)

شهد الطريق أسفل كوبري الدلجمون، التابع لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارتي نقل ثقيل محملتين بكميات كبيرة من الرمل والزلط، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية بشكل مؤقت بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وفرق الحماية المدنية بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى قيادات مرور كفر الزيات إلى موقع الحادث، كما انتقل السيد علاء أبو هاني، رئيس الوحدة المحلية بقرية الدلجمون، للإشراف على جهود رفع السيارات المنقلبة وإزالة آثار الحادث.

وتمت الاستعانة بعدد من اللوادر والمعدات الثقيلة لرفع السيارتين وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير، كما تم التعامل مع كميات كبيرة من الرمال والزلط التي تناثرت على الطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق في أسباب الحادث، والذي لم يُسفر عن وقوع إصابات بشرية.

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