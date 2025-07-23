الخميس 24 يوليو 2025
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رياضة

الزمالك يتعاقد مع صانع ألعاب أهلي جدة لتدعيم فريق اليد

احمد راضي
احمد راضي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع أحمد راضي، صانع الألعاب في أهلي جدة السعودي، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء، استعدادًا للموسم الجديد.

وقع أحمد راضي على عقد انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

ويمتلك راضي سجلًا مميزًا على المستوى الدولي، حيث كان أحد عناصر منتخب مصر الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 سنة عام 2019، والتي أقيمت في إسبانيا، في إنجاز تاريخي للكرة المصرية.

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