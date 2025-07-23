هل يحق لمن وجد مالًا أن يطلب مكافأة؟، أمين الفتوى يفجر مفاجأة

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي حول مسألة شائعة تتعلق بالعثور على الأموال أو المفقودات في الطريق العام، والمعروفة بـ"اللقطة"، مؤكدًا أنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد اللقطة مكافأة على صاحبها عند تسليمها.

الأجر الحقيقي من الله وليس من البشر

وخلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، الذي تقدمه الإعلامية زينب سعد الدين على قناة "الناس"، اليوم الأربعاء، شدد شلبي على أن الثواب والأجر في مثل هذه الحالات يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس عن طريق مطالبة مادية من صاحب المال.

وقال: "نقل المال بين الأشخاص لا يجوز إلا بسبب مشروع: إما تبرع أو معاوضة. والهبة لا تُفرض بالإكراه، وإنما تتم برضا الطرف المعطي".

اللقطة عقد أمانة وليس تجارة

وأكد أمين الفتوى أن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، مشيرًا إلى أن من يلتقطها يجب أن يفعل ذلك بدافع المروءة والإحسان، وليس بهدف المكسب. واستشهد بقوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".

وأضاف: "من قبل بتحمّل مسئولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ولا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، لأن هذه ليست معاملة تجارية أو عقد إيجار".

متى يجوز الحصول على مكافأة؟

وبيّن الدكتور شلبي أن بعض الأنظمة والقوانين قد تُجيز منح نسبة من قيمة اللقطة – مثل 10% – للشخص الذي وجدها، مؤكدًا أن هذا يكون وفق تنظيم قانوني من جهة رسمية، وليس نتيجة لطلب أو اشتراط من الفرد نفسه.

وأوضح قائلًا:"هذا النوع من المكافآت ليس حقًا فرديًا مكتسبًا، بل هو تقدير عام من الدولة أو المؤسسة القانونية، ويخضع لآليات محددة".

قاعدتان شرعيتان في المسألة

واختتم أمين الفتوى حديثه بالتنبيه إلى قاعدتين شرعيتين مهمتين تحكم هذه القضية:

عدم التسلط على أموال الغير دون إذن.

عدم جواز فرض الالتزام أو المكافأة من طرف على طرف دون وسيط محايد، مثل جهة قضائية أو تشريعية.

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