متى يجوز للمرأة وضع العطر خارج المنزل؟ أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حكم وضع المرأة للعطر خارج المنزل يتوقف على مدى تأثير رائحته على الآخرين، مؤكدًا أن الرائحة الفواحة التي يشمها المارّون لا تجوز شرعًا.

رائحة العطر الفواحة تندرج تحت "التبرج"

وتابع خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، إن تعطّر المرأة بعطر له رائحة قوية تنتشر في المكان يدخل في باب التبرج المنهي عنه شرعًا، لافتًا إلى أن الإسلام يحافظ على حياء المرأة وسترتها.

لا مانع من مزيل العرق بشرط

وأكد أمين الفتوى أنه لا مانع شرعًا من استخدام المرأة لمزيل العرق أو ما يذهب الروائح الكريهة، ما دام لا يترك رائحة واضحة أو فواحة يشمها الآخرون في الطريق أو الأماكن العامة.

الضابط الشرعي: عدم ظهور الرائحة للغير

وشدد فخر على أن الضابط الشرعي في هذا الأمر هو ألا تكون الرائحة ظاهرة أو ملفتة، موضحًا أن الستر والحياء من سمات المرأة المسلمة التي يجب أن تتحلى بها عند الخروج من المنزل.

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