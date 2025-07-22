الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الليمون والخيار، والبصل يواصل ارتفاعه

أسعار الخضار اليوم،فيتو
أسعار الخضار اليوم،فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 6 جنيهات للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 15 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 22 إلى 28 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 2.5 جنيه إلى 4.5  جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 13 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 35 جنيهًا.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 35 إلى 45 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025 محافظة السويس على موقع فيتو

بعد خضوعه لعملية جراحية، حمادة صدقي يكشف طبيعة مرض الأسطورة حسن شحاتة (فيديو)

دموع الفراق وفرحة العودة، شاهد ماذا فعل السودانيون بعد وصولهم أسوان قبل العودة لبلادهم (فيديو وصور)

إعلام عبري يكشف عن بند أساسي لحماس يعرقل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

خلص الكلام، "رونالدو الجديد" يوجه القاضية إلى مانشستر يونايتد رغم الإغراءات

تنسيق الجامعات 2025، عميد علوم الرياضة بنات بحلوان تحدد نسب النجاح في اختبارات القدرات

عودة القبة الحرارية، البحوث الزراعية يحذر من طقس الأربعاء ويثير المخاوف من ظاهرة "تنفس الظلام"

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الليمون والخيار، والبصل يواصل ارتفاعه

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

استقرار سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية