الأربعاء 23 يوليو 2025
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أخبار مصر

مدبولي: نسعى لتحقيق الاستفادة المثلى من أصول قطاع الأعمال غير المستغلة

رئيس الوزراء يجتمع
رئيس الوزراء يجتمع ووزير قطاع الأعمال

اجتمع مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير محاور العمل على تحقيق الاستفادة المُثلى من الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لقطاع الأعمال العام في العديد من القطاعات، وبخاصة قطاع التنمية السياحية، بالاستعانة بعددٍ من الشركات المُتخصصة في تطوير الأراضي السياحية، التي تعمل على تهيئة البنية التحتية لإقامة الفنادق والمنتجعات وإدارتها بما يواكب المعايير العالمية، ويحقق التنمية المستدامة، ويُعزز مكانة مصر كوجهة سياحية متميزة.

وصرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض أبرز ملامح دور شركات تطوير الأراضي السياحية في هذا الإطار، ومنها شركة "المنتزه للسياحة والاستثمار"، حيث تمت الإشارة إلى عددٍ من الأنشطة التي تقوم بها الشركة حاليًا ضمن مشروعات التنمية السياحية في منطقة الساحل الشمالي، وشرم الشيخ، حيث تعمل في مجال المشروعات السياحية المتكاملة بغرض الاستثمار في مجال إقامة فنادق وتشغيل مارينا اليخوت ومراكز الغوص وإقامة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه. 

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