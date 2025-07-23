نورس المسرح المهاجر، المهرجان القومي للمسرح يحتفي بجلال العشري ومسيرته (صور)

ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، أقيمت ندوة خاصة للاحتفاء بمسيرة الفنان القدير جلال العشري، أحد الرموز البارزة في مسرح الهُوية والمقاومة.

وجاء ذلك بحضور عدد كبير من المسرحيين والنقاد، وبمشاركة الناقدة الدكتورة لمياء أنور، وأدار اللقاء الناقد محمد علام، حيث حملت الندوة طابعًا إنسانيًا وشاعريًا احتفى بجمال السيرة وقوة التجربة.

صندوق الصابون.. حكاية الخيال الأول

في كلمته، استعاد جلال العشري بداياته مع المسرح قائلًا: كنت أعيد تجسيد ما أشاهده في السينما منذ سن الخامسة، صنعت من صندوق الصابون أداة لحكي القصص، وكأنه صندوق الدنيا، وكنت أقصّ الصور من مجلات الأطفال وأحوّلها إلى شريط سينمائي صغير أقدمه للآخرين".

وأكد أن فترة التهجير من بورسعيد إلى محافظة الغربية شكّلت نقطة فاصلة في وعيه الفني، حيث ظل يحمل داخله شغف الحكاية، وكان دائمًا ما يستعيد تلك الحكايات مع زملائه في المدرسة بعد عودته من التهجير.

وأشار إلى أن أول كتاب قرأه في المسرح حصل عليه من مكتبة الدكتور حسن عطية، وهو ما فتح أمامه الباب للمعرفة المسرحية المنظمة، قائلًا: بعد كل كتاب كنت أنهيه، كان الدكتور حسن عطية أو الدكتورة عايدة علام يعطونني الكتاب التالي، حتى تشكل لدي وعي مسرحي متكامل".

التكريم... تتويج لمسيرة طويلة

وحول تكريمه بالدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح، عبّر جلال العشري عن سعادته قائلًا: لم أشعر بحجم ما قدّمته في حياتي إلا بعد هذا التكريم. أعتبره تتويجًا لمسيرتي المهنية، وأتمنى أن نرى فعاليات المهرجان في دوراته المقبلة بكل محافظات مصر".

كما وجه الشكر لمحافظة بورسعيد على تكريمه السابق، وللدكتور أحمد يوسف عزت على كتابه الذي اعتبره "أقرب إلى الرواية منه إلى السيرة الذاتية".

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