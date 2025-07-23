"وصلة" تجمع الأجيال بالمهرجان القومي للمسرح

يواصل المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الثامنة عشرة، فعالياته الفكرية من خلال برنامج "وصلة" الذي يهدف إلى خلق حوار بين الأجيال المسرحية المختلفة.

ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري

واستضافت إحدى ندواته الكاتب الكبير بكري عبد الحميد والكاتب الشاب أحمد سمير، وفي لقاء حمل طابعًا إنسانيًا وفكريًا خاصًا، أدارته الكاتبة أسماء حجازي، وشهد حضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان.

تيار فكري جديد

وأكد الفنان محمد رياض خلال مداخلته، أن الاهتمام بمسابقة النصوص المسرحية في الدورة الحالية ينبع من الحاجة الملحة إلى اكتشاف تيارات فكرية جديدة في الكتابة المسرحية، وليس مجرد أسماء جديدة.

وأوضح: في مسابقة النصوص المسرحية لم نكن نبحث عن خروج كاتب أو مجموعة من الكتاب، وإنما كانت هناك رغبة في إنتاج توجهات مختلفة لشباب المبدعين، خاصة من أبناء المحافظات والمناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين. نحن نبحث عن نصوص جديدة ورؤى مغايرة ترفد الساحة المسرحية، وقد تُحدث تيارًا أو حركة مسرحية في المستقبل.

وأشار إلى أنه لهذا السبب، تم الحرص على حضور أصحاب النصوص الفائزة للمؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، ليكون الجمهور على معرفة بأسماءهم وتجاربهم وإبداعاتهم.

مركزية الثقافة

وفي مستهل الندوة، طرحت الكاتبة أسماء حجازي تساؤلًا حول مركزية المهرجان، لتشير إلى أن دورة هذا العام قامت بخطوة مهمة عبر نقل فعالياته إلى أكثر من محافظة، تنفيذًا لتوصيات سابقة بضرورة الخروج من مركزية القاهرة.

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