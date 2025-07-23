ناد سعودي يقيل مدربه بعد 3 أسابيع من تعيينه

أعلن نادي الخلود السعودي إقالة مديره الفني بعد 3 أسابيع فقط من تعيينه، وذلك دون أن يخوض أي مباراة قبل بداية الموسم الجديد.

كوزمين كونترا يرحل عن تدريب الخلود السعودي

وأعلن نادي الخلود، اليوم الأربعاء، إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين مدربه الروماني الجديد كوزمين كونترا.

وقال النادي السعودي في بيانه: "قدّم رئيس مجلس إدارة نادي الخلود، الأستاذ محمد بن عبدالله الخليفة، خالص الشكر والتقدير للمدرب الروماني كوزمين كونترا، وذلك بعد الموافقة على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي".

وأضاف: "وثمن رئيس النادي ما أبداه كونترا من احترافية عالية وتفهمه لمصلحة النادي، مقدمًا شكره كذلك لكافة أعضاء الجهاز الفني المساعد، ومتمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة".

تعليق كوزمين كونترا على إقالته

وأتم: "من جانبه، عبّر المدرب كوزمين كونترا عن شكره وتقديره لإدارة نادي الخلود برئاسة الأستاذ محمد بن عبدالله الخليفة، ومتمنيًا للفريق دوام التوفيق والنجاح في المواسم القادمة".

وجاء قرار رحيل كونترا عن الخلود بعد 3 أسابيع فقط من تعيينه كمدير فني للفريق، حلفًا للجزائري نور الدين بن زكري الذي رحل عقب نهاية الموسم الماضي.

وأعلن نادي الخلود تعيين كونترا بشكل رسمي يوم 2 يوليو الجاري، قبل أن يعلن رحيل المدرب الروماني بعد 3 أسابيع تمامًا.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في وقت سابق إن مسؤولي الشركة الأمريكية الراغبة في الاستحواذ على الخلود، ترى أن المدرب الروماني لا يوازي التطلعات للمرحلة المقبلة.

مسيرة كونترا في الدوري السعودي

يُذكر أن كونترا يمتلك مسيرة مميزة في الدوري السعودي، حيث تولى تدريب الاتحاد في موسم 2021-2022، كما درب ضمك بين عامي 2023 و2024.

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