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رياضة

الإنجليزي باكينجهام مدربا جديدا لفريق الخلود السعودي

الخلود السعودي، فيتو
الخلود السعودي، فيتو

أتم نادي الخلود السعودي اتفاقه مع المدرب الإنجليزي الشاب ديس باكينجهام، اليوم الإثنين، على تولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

مسيرة باكينجهام مدربا الخلود السعودي الجديد 

وعلى الرغم من أن المدير الفني صاحب الـ40 عامًا، لا يمتلك خبرات بالمنطقة العربية، إلا أنه سبق له الاحتكاك بنادٍ سعودي وذلك عندما قاد مومباي سيتي الهندي لمواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا قبل عامين.

في ذلك الوقت تلقى الفريق الهندي خسارة قاسية بسداسية دون رد ضمن دور المجموعات وفي مباراة الإياب خسر أيضا بهدفين دون رد، قبل أن يتحول لاحقا لتدريب أوكسفورد يونايتد الإنجليزي.

باكينجهام ثالث مدرب إنجليزي في الدوري السعودي 

ويعد باكينجهام ثالث مدرب إنجليزي يقود فريقا في دوري المحترفين السعودي، بعد مايك نيويل الذي تولى تدريب الشباب في 2017، وستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السابق (2023-2025).

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن اختيار الخلود للمدرب الإنجليزي جاء بدعم من الأمريكي بن هاربورج المالك الجديد للنادي، رغم أن الخلود مع إدارته السابقة كان قد أعلن تعيين الروماني كوزمين كونترا مدربًا للفريق، ليتم توجيه الشكر له بعد نحو أسبوعين من تعيينه.

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