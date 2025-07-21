الإثنين 21 يوليو 2025
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اقتصاد

شيري تستعد لطرح تشكيلة سيارات جديدة

سيارات شيري
سيارات شيري

 تستعد علامة شيري لإطلاق مجموعة جديدة من سيارات الركوب، التي تعكس التزامها المستمر بتقديم طرازات متطورة تلبي تطلعات واحتياجات العملاء المتجددة.

تتنوع الطرازات الجديدة ما بين سيارات السيدان والـSUV، وتتميز بتقنيات حديثة وتصميمات عصرية ومواصفات متقدمة، مما يعزز مكانة شيري كخيار أول لدى شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن الأداء القوي، والراحة، والتكنولوجيا الذكية.

يمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة في السوق المحلي، حيث استطاعت خلال العقد الماضي أن تحقق حضورًا قويًا وإنجازات ملموسة، جعلتها تحتل المركز الثاني على مستوى السوق في عام 2024، مما عزز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع السيارات بمصر.  

هذه الخطوة الاستباقية من شيري تؤكد التزامها الراسخ بمواكبة أحدث التطورات العالمية في قطاع السيارات، وتقديم كل ما هو مبتكر ويتجاوز التوقعات، بما يعزز من موقعها الريادي ويعمق ولاء عملائها في السوق المصري.

تواصل شيري تقديم أعلى مستوى من خدمات البيع وما بعد البيع، عبر شبكة قوية من صالات العرض ومراكز الصيانة المعتمدة ومنافذ بيع قطع الغيار المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى خدمات الحجز والشراء الإلكتروني التي تنسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

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التطورات العالمية التحول الرقمي التكنولوجيا الذكيه السيارات بمصر السوق المحلي

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