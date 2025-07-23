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الإسعاف: خطة تأمين طبي متكاملة لبطولة العالم للإسكواش للناشئين

سيارات الإسعاف، فيتو
سيارات الإسعاف، فيتو
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أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، عن تكثيف التغطية الإسعافية المصاحبة لفعاليات بطولة العالم للإسكواش للناشئين، التي تستضيفها مصر  حتى 1 أغسطس المقبل، بمشاركة 220 لاعبًا من مختلف دول العالم.

خطة تأمين طبي متكاملة للبطولة

وأكد الدكتور عمرو رشيد أن الهيئة وضعت خطة تأمين طبي متكاملة للبطولة، في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة توفير كافة سبل العناية والرعاية للفرق والوفود الرياضية المشاركة في البطولة.

وأشار إلى أن هيئة الإسعاف المصرية استحدثت مؤخرًا بروتوكولات إسعافية متخصصة للتعامل مع إصابات الملاعب، بما يتوافق مع اشتراطات الاتحادات الدولية للأنشطة الرياضية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة لاستضافة البطولات الرياضية العالمية والإقليمية.

كما تناول الدكتور عمرو رشيد فعاليات خطة التأمين، والتي تبدأ بتأمين محيط أرض الملعب الذي يستضيف البطولة بمركبة إسعافية مجهزة للعمل كوحدة عناية مركزة متنقلة، وذلك لإخلاء أي حالة طبية طارئة إلى المستشفى. 

كما تم الدفع بطبيب بشري ضمن خطة التأمين للتعامل مع أي عارض صحي قد يطرأ على اللاعبين أثناء المباريات.

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 كما امتدت دائرة التأمين لتشمل الجمهور عبر نشر فرق إسعافية مترجلة (Rescue Team) مزودة بكافة التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع أدق الحالات الطبية، مثل أجهزة مزيل الرجفان الآلي (AED)، وكذلك أجهزة قياس العلامات الحيوية (Monitor)، وأسطوانات الأكسجين، وأيضًا كافة أشكال الجبائر اللازمة للتعامل مع حالات الكسور.

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