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ضبط 5 أطنان لحوم غير سليمة ومذبوحة خارج السلخانة بالمنوفية

ضبط 5 أطنان لحوم
ضبط 5 أطنان لحوم غير سليمة ومذبوحة خارج السلخانة بالمنوفية

واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على اماكن بيع اللحوم والمواد الغذائية  لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة ومواشي مذبوحة خارج السلخانة بأختام مزيفة

وشنت مديرية الطب البيطري حملة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، بالاشتراك مع مجلس مدينة قويسنا برئاسة هناء عقيلة، حملة مكبرة على أماكن بيع اللحوم. 

وتمكنت الحملة من ضبط لحوم مريضة مذبوحة خارج المجازر بإجمالى وزن خمسة أطنان مواشي مريضة وأختام مزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

محافظ المنوفية يوجه بتكثيف الحملات

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

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الطب البيطري محافظة المنوفية مديرية الطب البيطرى قويسنا المنوفية

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