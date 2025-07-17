الجامعة البريطانية في مصر تنظم أول مائدة مستديرة حول إعلام الخدمة العامة

نظّمت كلية الإعلام والاتصال، بـ الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، أول مائدة مستديرة من نوعها تحت عنوان: “النهوض بقيم الخدمة العامة في استراتيجيات الإعلام الوطني بين الأكاديميين وصنّاع السياسات”.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الكاتب الكبير أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتورة ودودة بدران، نائب رئيس الجامعة للعلوم الاجتماعية، والدكتور عادل صالح، عميد كلية الإعلام، إلى جانب نخبة من الخبراء وأساتذة الإعلام والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة البريطانية منذ تأسيسها انطلقت برؤية واضحة تقوم على خدمة المجتمع، وفتح أبواب التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لتحقيق هذا الهدف، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح أن بعض التجارب الإعلامية العالمية الكبرى مثل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في لندن، وشبكة “فينيكس” في الصين، أكدت أن مصداقية الإعلام تأتى من خلال دعم المجتمع، وهو ما يُعزز ويحفظ له دوره في التنوير وصون المصلحة العامة، مشيرا إلى أن هناك تلاقي مع الأهداف الأكاديمية التى لا تكتمل إلا بتأدية دورها لخدمة المجتمع.

ونوّه الدكتور "لطفي"، بأن الجامعة تنظر بعين التقدير للجهود الملموسة التي يقودها أحمد المسلماني للنهوض بمؤسسات الإعلام الوطني وتحديث قطاعات ماسبيرو، مشيدًا برؤيته نحو إعلام مستقل ومهني يواكب المتغيرات ويتفاعل مع احتياجات المواطنين.

من جهته، أعرب الكاتب الكبير أحمد المسلماني عن بالغ تقديره للجامعة البريطانية على استضافتها لهذا الحوار الحيوي، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والإعلامية لبناء جيل واعٍ ومؤهل.

المسلماني يستعرض خطته لتطوير ماسبيرو

وأوضح أن الهيئة الوطنية للإعلام شرعت منذ توليه رئاستها في تنفيذ خطة تطوير طموحة تمتد حتى عام 2030، ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل الاعتماد علي الاقتصاد الإبداعي بأعمدته الأربعة للمربع الذهبي للقوى الناعمة المصرية بمرجعيتها العربية والإسلامية والمسيحية والحضارة المصرية القديمة، من خلال آليات تطوير تتضمن تحديث القنوات التلفزيونية والإذاعية الأهم، إعادة بث الإذاعات المصرية على النطاق العالمي، تطوير البنية التكنولوجية، والإنتاج الإعلامي والدرامي.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الهيئة أطلقت عددًا من المبادرات أبرزها تحديث إذاعة القرآن الكريم وأمده بنحو ألف تلاوة نادرة لأهم الأصوات المصرية، إعادة بث القنوات المصرية في القارة الأمريكية، وتدشين منصات إذاعية متخصصة مثل “دراما إف إم”، إلى جانب العمل على إطلاق منصة “ماسبيرو بلس” كذراع رقمية حديثة لمواكبة تطورات الإعلام العالمي، وتدشين مركز ماسبيرو للدراسات وأكاديمية الإذاعة والتلفزيون.

كما أشار إلى أن ماسبيرو يمتلك إمكانات بشرية وفنية هائلة، تشمل مدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة صوت القاهرة، والنايل سات، مما يؤهله للريادة في مجال إعلام الخدمة العامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة ودودة بدران، نائب رئيس الجامعة للعلوم الاجتماعية، أن العلوم الاجتماعية، ومنها الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، تمثل الركيزة الأساسية لفهم المجتمعات وتطورها.

وأضافت أن الجامعة البريطانية قامت بتطوير المقررات لتشمل دمج تخصصات يتيح بتخريج طلاب لديهم اطلاع معرفي متكامل، وتسعى باستمرار إلى الانخراط في القضايا الوطنية المحورية، مثمنة الخلفية العلمية والفكرية المتنوعة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام والتي تجمع بين السياسة والاقتصاد والإعلام.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل صالح، عميد كلية الإعلام والاتصال الجماهيري،في كلمته بعنوان: “قيم وسياسات إعلام الخدمة العامة”، أن انعقاد هذه المائدة جاء انطلاقًا من حرص الكلية على جمع أضلاع المنظومة المعرفية والتنفيذية، من مراكز بحثية، وجهات حكومية، ومجتمع مدني، وصنّاع قرار.

وأشار إلى أن التعليم، والإعلام، واللامركزية هي ركائز النهضة التنموية، مؤكدًا أن الكلية ستواصل دراسة العلاقة التفاعلية بين الإعلام والمجتمع، انطلاقًا من التأسيس الثاني للجامعة الذي نعيشه اليوم، والذي يركّز على تعزيز الحوار المجتمعي.

وشدّد صالح على أهمية إعلام الخدمة العامة كضرورة سياسية وتنموية تساهم في تشكيل الوعي الجماهيري ودعم التحول الديمقراطي، مشيدًا بالتجربة الألمانية في هذا المجال، ومؤكدًا أن الجامعة البريطانية، بكلية الإعلام، ستظل شريكًا فاعلًا في دعم هذا التوجه الوطني من خلال العمل والتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.

آليات دعم إعلام الخدمة العامة

واختُتمت الجلسة بحلقة نقاشية أدارتها الدكتورة أماني مسعود، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث ناقش المشاركون من خبراء وأكاديميين آليات دعم إعلام الخدمة العامة وضمان استقلاليته، وطرحوا مقترحات لتعزيز دوره في خدمة المجتمع.

وفي الختام، أعلن الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، التوصيات الصادرة عن المائدة المستديرة.

وتم الاتفاق على تنسيق آليات التعاون المشترك بين الجامعة البريطانية في مصر والهيئة الوطنية للإعلام، بهدف توظيف الخبرات الأكاديمية المتقدمة للجامعة، والاستفادة من القدرات الإعلامية المتميزة للهيئة ومنصاتها المتعددة، بما يعزز من بناء إعلام وطني مهني ومستدام يخدم المجتمع والدولة والطلاب الدارسين.

وخلال فعاليات الزيارة تفقد أحمد المسلماني كلية الإعلام، وزار المعامل المرئية والإذاعية، وأبدى إعجابه بالإمكانات التقنية والبنية التحتية الحديثة التي توفرها الكلية لدعم العملية التعليمية والتدريب العملي للطلاب، مؤكدًا أن مثل هذه الإمكانيات تمثل نموذجًا يُحتذى في إعداد الكوادر الإعلامية المؤهلة.

كما قام الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، والدكتور عادل صالح، عميد الكلية، بتكريم الكاتب أحمد المسلماني وتسليمه درع الجامعة تقديرًا لجهوده في تطوير الإعلام الوطني وترسيخ قيم الخدمة العامة.

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