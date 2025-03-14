استدعاء فني بشركة الغاز، قرارات هامة من نيابة الشرقية في واقعة جثث شقة العاشر من رمضان

تباشر نيابة قسم أول العاشر من رمضان محافظة الشرقية التحقيق لكشف غموض العثور على جثتي شابين داخل شقة سكنية كائنة بالمجاورة 10 بمدينة العاشر من رمضان.

توقيع الكشف الطبي الظاهري على جثامين المتوفيين لبيان ما بهما من إصابات إن وجد

وأمرت النيابة مأمور قسم أول العاشر بنقل جثامين المتوفيين إلى مستشفى الأحرارالتعليمي بالزقازيق تمهيدا لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهما وانتداب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بالزقازيق للانتقال لمستشفى الأحرارلتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليهما لبيان مابهما من إصابات إن وجد وتحديد سببها وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وإن تعذرالوقوف على سبب الوفاة من خلال الكشف الظاهري يتم اتخاذ إجراءات الصفة التشريحية للوقوف على سبب الوفاة وبيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه ثم تسليم الجثامين لذويهما.

تكليف أحد المختصين فنيا بطوارئ الغاز بالعاشر من رمضان بالانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة

كما قررت النيابة العامة تكليف أحد المختصين فنيا بطوارئ الغاز بالعاشر من رمضان بالانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة على مصادر الغاز الطبيعي بذلك العقار السكنى وبيان عما إذا كان يوجد ثمة تسرب للغاز أو أعطال من عدمه وإعداد تقرير فني مفصل بذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لحقيقتها وعما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه

العثور على جثتي شابين داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالعثور على شابين متوفين داخل مسكنهم بالمجاورة 10 بمدينة العاشر من رمضان.

بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين العثور على: "شريف.ح.أ" 36 سنة (عامل) و"محمد.ه.م" 39 سنة (عامل) مقيمين محافظة بالقاهرة متوفيين داخل إحدى الشقق السكنية بنطاق المدينة.

فيما رجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب تسرب الغاز وتحرر محضر بالواقعة واستدعت النيابة العامة بعض شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

الطب الشرعي: هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصردور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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