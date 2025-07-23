محافظ الدقهلية: 1546 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية بقرية 49 درافيل

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بقرية 49 درافيل مركز بلقاس، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1546 مواطنا.

وأكد المحافظ أن القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

استفاد منها 1546 مواطنا بالكشف والعلاج

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 1546 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 8 عيادات، شملت، 188 باطنة، 209 أطفال، 68 جراحة، 80 أسنان، 64 رمد، 90 نساء ونظيم أسرة، 180 جلدية، 164 عظام.

كما قامت القافلة بإجراء، 96 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 153، ومعمل الدم والطفيليات 254، وإحالة 7 حالات للمستشفيات، إلى جانب عقد 39 ندوات تثقيفية، استفاد منها 520 مترددا على القافلة.

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