الأربعاء 23 يوليو 2025
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حوادث

إجراء تحليل المخدرات لشاب تحرش بسيدة في التجمع

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإجراء تحليل المخدرات  لشاب لاتهامه بالتحرش بسيدة حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بالتجمع الأول.

وأمرت النيابة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم عن الواقعة. 

تحرش بـ سيدة داخل أتوبيس فى التجمع الأول 

وكان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بدائرة القسم.

 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

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