محاولة اغتيال نتنياهو بعبوة ناسفة والشاباك يعتقل إمرأة وسط إسرائيل

أعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، عن اعتقال إمرأة من وسط إسرائيل كانت تخطط لاستهداف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعبوة ناسفة بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

إصابة بنيامين نتنياهو بالتهاب في الأمعاء

وفي سياق مختلف كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أفاد في وقت سابق بإصابة بنيامين نتنياهو بالتهاب في الأمعاء، نتيجة تناوله طعاما فاسدا، بحسب صحيفة "يديعوت آحرنوت".

وجاء في بيان رسمي: "بعد شعوره بتوعك خلال الليل، خضع رئيس الوزراء لفحص في منزله من قبل البروفيسور ألون هيرشكو، مدير قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي نتيجة تناول طعام فاسد".

استقرار حالة نتنياهو في الوقت الراهن

وأشار البيان إلى استقرار حالة نتنياهو في الوقت الراهن، وأنه يتلقى العلاج عن طريق تناول السوائل عبر الوريد؛ نتيجة لحالة الجفاف المصاحبة للمرض.

وسيمكث رئيس الحكومة الإسرائيلية في منزله ثلاثة أيام، حيث سيدير شئون الحكم من هناك، وفقًا لتعليمات الأطباء، كما أنه سيغيب عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، بسبب المرض، وفقا للبيان.

إصابته بالتهاب في المسالك البولية

كان نتنياهو قد خضع، في ديسمبر من العام الماضي، لعلاج استئصال البروستاتا، وأفاد مكتبه آنذاك أنه قبل أيام قليلة، خضع نتنياهو لفحص شامل في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس، كشف عن إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستاتا، كما أُفيد في ذلك الوقت أن رئيس الوزراء تلقى علاجًا بالمضادات الحيوية التي شفيت من العدوى.

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