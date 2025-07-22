صحيفة عبرية: نتنياهو ضحى بالجميع ووضع مصلحته الشخصية فوق الدولة

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، فى تحليل لها، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وضع مرة أخرى مصلحته الشخصية فوق مصلحة الدولة عندما نوى الإطاحة برئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، يولي إدلشتاين من منصبه، بهدف تمرير قانون مثير للجدل يمنح إعفاءات من الخدمة العسكرية لحوالي 80 ألف رجل من طائفة الحريديم اليهودية المتشددة.

صحيفة عبرية تهاجم نتنياهو

وقال الصحفي الإسرائيلي يوسي فيرتر، في تحليله الذي نشرته الصحيفة، إن نتنياهو لم يكلف نفسه حتى عناء الاتصال بإدلشتاين، الذي يعارض مشروع القانون مثار الجدل، لإبلاغه بأنه سيتم استبداله في رئاسة اللجنة.

وتابع، أن إقالة برئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، تُعد خيانة لجنود الجيش وقوات الاحتياط، مضيفا أنه على الرغم من أن الأحزاب الدينية المتشددة تؤكد أن إقالته لن تعيدها إلى الائتلاف الحاكم، فإن نتنياهو يصر على المضي قدما في طريقه.

نتنياهو يضحى بمعايير أمن إسرائيل

وأضاف أن منتقدي رئيس الوزراء يتهمونه بالتضحية بأمن الدولة وبالمعايير الديمقراطية من أجل إرضاء الأحزاب الدينية المتشددة، التي تعترف علنا بأنها دعمت خطة الحكومة لتقويض الجهاز القضائي مقابل وعود بسن قانون إعفاء من الخدمة العسكرية.

ووصف فيرتر، في تحليله، الإطاحة المرتقبة بإدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بأنه هجوم سياسي وإعلامي من نتنياهو "على حزبه وعلى نفسه"، مشيرا إلى أن الغضب الشعبي قد زاد بسبب تصريحات شخصيات مثل وزيرة الاستيطان والمهام القومية أوريت ستروك التي قالت إنها تقبل بموت الرهائن في غزة كثمن لتحقيق الأهداف العسكرية.

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