أبوالغيط وحسام زكي يحضران مناقشة رسالة دكتوراه في القانون بمعهد البحوث والدراسات العربية

شهد معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، أحد أهم المراكز التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مناقشة رسالة دكتوراه في القانون العام للمستشار محمد إسماعيل محمود بعنوان "أثر العملات الافتراضية على الاقتصاد المحلي والعالمي".

جاء ذلك بحضور كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام المساعد السفير حسام زكي، وعدد من قيادات جامعة الدول العربية، أبرزهم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير د. سعيد أبو على، السفير جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام.

كان في استقبال الأمين العام أحمد أبو الغيط والحضور؛ الدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية.

وشارك في مناقشة الرسالة كل من: الدكتور محمد حافظ الرهوان، رئيس قسم المالية العامة بأكاديمية الشرطة، والدكتور عبد الحميد الطنبولي، أستاذ القانون المدني، والدكتور عادل إبراهيم صفا، أستاذ القانون الجنائي.

وأشادت لجنة المناقشة بمضمون الرسالة وما تحمله من أهمية وعليه منحت الباحث المستشار محمد إسماعيل محمود درجة الدكتوراه بتقدير عام امتياز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.