هل حسم الرئيس السيسي اليوم قانون الإيجار القديم؟ اعرف التفاصيل

تباينت ردود أفعال الشارع المصري المترقب لتصديق أو رفض قانون الإيجار القديم، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حيث قال الرئيس السيسي: على مدار السنوات الأخيرة، كانت الدولة المصرية سباقة فى صناعة الحاضر وصياغة الغد فحدثنا جيشنا الباسل، حتى أصبح درعا حصينا وسيفا قاطعا، وهزمنا الإرهاب، وتطهرت أرض الكنانة من براثنه، وشهدنا طفرة عمرانية شاملة، فأزيلت العشوائيات، وشيدت المساكن، وأسست مدن ذكية، وقفزت البنية التحتية قفزات نوعية غير مسبوقة وانطلق مشروع "حياة كريمة"، ليعيش نحو "٦٠" مليون مواطن فى بيئة حضارية، وغير ذلك من الإنجازات المشهودة فى كافة ربوع الوطن.

السيسي: مصر لن تترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق على غده

وقال الرئيس: وأؤكد فى هذا المقام، أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها، فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع فى دوامة القلق على غده.

وانقسم الشارع المصري بين تصديق ورفض الرئيس السيسيلقانون الإيجار القديم، وعدم السماح لتسرب القلق بشأن أضرار القانون.

فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

قانون الإيجار القديم

ويترقب الشارع المصري موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من التصديق على قانون الإيجار القديم ونشره في الجريدة الرسمية كما ينص الدستور المصري، على أن القوانين تعد نافذة بمجرد مرور 30 يوما من موافقة مجلس النواب عليها دون صدور قرار بالتصديق أو الاعتراض من رئيس الجمهورية؛ ما يجعل الثالث من أغسطس المقبل هو تاريخ السريان الرسمي للقانون حتى في حال عدم التصديق.

مشروع قانون الإيجار القديم

ووافق مجلس النواب على القانون في 2 يوليو الماضي، حيث يمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يوما للتصديق عليه أو الاعتراض عليه.

وإذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون أو يصدره خلال هذه المدة، فإنه يعتبر قانونا رسميا ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ومن المقرر أن يتم إصدار قانون الإيجار القديم أو الاعتراض عليه بحد أقصى الثالث من أغسطس المقبل.

مخاوف من قانون الإيجار القديم

وفي حالة تأخر رئيس الجمهورية فى إصدار قانون الإيجار القديم فإنه سيكون قانونا رسميا، ويعد صادرا بمجرد مرور 30 يوما على موعد إقراره بمجلس النواب، أي في يوم 3 أغسطس المقبل، وفي حالة اعتراض الرئيس على مشروع القانون ورده إلى مجلس النواب يتولى مجلس النواب بدوره اتخاذ شئونه في ذلك.

وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إصدار القوانين فتنص المادة 177 على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس اعتبر قانونا وأُصدر.

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإيجار القديم

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.

وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8 يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري وإخلاء الوحدات المغلقة بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.

وعقب إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم بدأت تحركات الملاك بحثا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم مطالبين بزيادة الأجرة وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء، فيما تحرك المستأجرون وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم.

كما ناشد أعضاء فى مجلس النواب ومحامون ومستأجرون الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم، معتبرين أنه حال إصداره سيؤدى إلى تشريد آلاف الأسر، فى حين رأى آخرون أن عدم إصداره سيترتب عليه بدء سريان حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم ثبات القيمة الإيجارية.

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