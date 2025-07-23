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أخبار مصر

أول رد من السيسي على قلق المصريين من قانون الإيجار القديم وأزمة السكن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو: مصر لن تترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق على غده.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة

وتقدمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الأربعاء، بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعربت وزارة الخارجية عن اعتزازها بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي مثّلت محطة تاريخية فارقة أعادت رسم ملامح الدولة المصرية، ومهّدت الطريق نحو بناء وطن يقوم على قيم الكرامة والعدالة والاستقلال الوطني.
 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي ثورة 23 يوليو

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