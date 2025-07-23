مصطفي قمر ينتهي من تسجيل عدد من الأغاني استعدادا لطرحها قريبا

انتهى الفنان مصطفي قمر من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو تمهيدا لطرحهما قريبا علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب علي فترات متقاربة.

أغاني مصطفي قمر الجديدة

ويتعاون مصطفي قمر في أغانيه الجديدة مع الموزع كريم عبد الوهاب وفارس فهمي والمخرج عمر الشربيني.

يذكر أن الفنان مصطفى قمر قد أجرى مؤخرًا عملية جراحية بالأحبال الصوتية، حيث أزال بعض الزوائد التي تراكمت بها، وقضى بعدها أسبوعين بالمنزل كان ممنوعًا خلالهما من الحديث.

وسافر بعدها إلى كندا لإحياء عدد من الحفلات الغنائية هناك، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، ثم عاد إلى القاهرة منذ أربعة أيام وأحيا أيضًا حفلا غنائيًا بها.

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