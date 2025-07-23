الأربعاء 23 يوليو 2025
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خارج الحدود

بمشاركة 30 من رجال الأعمال ورؤساء الشركات المصرية، افتتاح منتدى الأعمال المصري- النيجري الأول

افتتاح منتدى الأعمال
افتتاح منتدى الأعمال المصري - النيجري، فيتو

افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، منتدى الأعمال المصري - النيجري الأول المنعقد في العاصمة نيامي بحضور بكاري ياو سنجاري وزير الخارجية النيجري وعبد الله سيدو وزير التجارة والصناعة.

شارك في المنتدى وفدا موسعا من 30 من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مختلف المجالات، بقيادة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، ومشاركة الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، واللواء حازم أحمد يحيي، مساعد مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وممثلين عن جمعية المصدرين المصريين، واتحاد الصناعات، والهيئة العامة للبترول، وهيئة الثروة المعدنية.

 

وقد شهد المنتدى لقاءات تفاعلية بين ممثلي الشركات المصرية والنيجيرية من ضمنها السويدي إليكتريك، شركة أوراسكوم، شركة المقاولون العرب، وشركة سام كريت، شركة Polyserve للأسمدة والكيماويات، وشركة المراكبي للصلب، وشركة العامرية للغزل والنسيج، حيث أتيحت الفرصة لاستكشاف إقامة مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والتعدين، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي كلمته الافتتاحية، ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والنيجر، والتي شهدت زخمًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، مشددًا على أن هذه العلاقات المتنامية تستدعي جهودًا موازية في مسارات الاستثمار والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي.

مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأوضح الوزير عبد العاطي أن انعقاد هذا المنتدى المشترك، بمشاركة وفد أعمال مصري موسع يُمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية للشعبين الشقيقين، وهو ما يحظى باهتمام مباشر من القيادتين السياسيتين في البلدين. 

وأضاف أن الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة وسجلًا حافلًا من الإنجازات في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتشييد، وفق أعلى المعايير الدولية في مختلف أنحاء القارة. 

وشدد على أنه حرص على اصطحاب وفد رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص معه إلى نيامي لخلق قنوات تواصل مباشرة بين مجتمعات الأعمال، وتكريس الدبلوماسية الاقتصادية كأداة فاعلة تُكمّل المسار السياسي المتطور بين البلدين.

فى هذا السياق، دعا وزير الخارجية المشاركين إلى استشراف فرص التعاون المتاحة وبناء شراكات مستدامة قائمة على الثقة والمصالح المتبادلة. 

وأكد الوزير عبد العاطي على استعداد مصر الكامل لتعزيز التعاون الفني والاستثماري مع النيجر، لا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة تستفيد من المزايا التنافسية التي تتيحها السوق المصرية، مؤكدًا تطلعه لأن تسهم أعمال المنتدى في دفع الشراكة الثنائية نحو مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.

من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة بالنيجر عن بالغ تقديره لمشاركة الوفد المصري الرفيع المستوى، والذي يضم نخبة من رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات المصرية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس عمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وأشاد بما تتمتع به مصر من خبرات وإمكانات صناعية واستثمارية متقدمة، مشيرًا إلى أن تواجد هذا الوفد الكبير يمثل رسالة قوية على حرص مصر بدعم التنمية في النيجر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وقد سبق افتتاح المنتدى لقاء ثلاثي جمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع كل من بكاري ياو سنجاري وزير الخارجية النيجري، وعبد الله سيدو وزير التجارة والصناعة، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنيجر، ودفع أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 

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بدر عبد العاطي منتدى الأعمال المصري - النيجري مصر والنيجر

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