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خارج الحدود

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته في غرب إفريقيا

وزير الخارجية يتوجه
وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر، فيتو

في إطار جولته إلى غرب إفريقيا، توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى العاصمة النيجرية نيامي في المحطة الثالثة من الجولة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة.

العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ونيجيريا

يرافق وزير الخارجية ٣٠ من رجال الأعمال ورؤساء وممثلى كبرى الشركات المصرية العامة والخاصة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما يعقد وزير الخارجية عدد من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسئولين بالحكومة النيجرية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في النيجر.

مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار

كما تشمل الزيارة التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، تأكيدًا على حرص مصر على الانخراط الفاعل مع دول غرب إفريقيا، وترسيخ التعاون جنوب–جنوب، ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.

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مكافحة الإرهاب مصر ونيجيريا الجالية المصرية في النيجر العاصمة النيجرية نيامي

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