تحول مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع أحمد حسن كوكا

أشارت تقارير عديدة خلال الأيام الماضية إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا"، لاعب لوهافر الفرنسي السابق، لتعزيز خط هجومه، وذلك في ظل اقتراب رحيل مهاجمه الحالي وسام أبو علي.

كوكا يحلم بالعودة للأهلي

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن كوكا يُبدي رغبة قوية في اللعب بقميص الأهلي، ويحدوه حلم العودة لقيادة هجوم الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.

يُذكر أن عقد كوكا مع نادي لوهافر قد انتهى بنهاية الموسم الماضي، مما يجعله متاحًا مجانًا.

رد الأهلي على عرض كوكا

وصرح مصدر بأن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات جادة مع كوكا بل تم عرض اللاعب بالفعل على النادي.

وكشف المصدر أن هناك شبه إجماع داخل إدارة الاسكاوتنج ومجلس الأهلي على عدم ضم أحمد حسن كوكا، وأن غالبية أعضاء إدارة القلعة الحمراء يرفضون الصفقة نهائيا بسبب السن وتكلفة الصفقة.

أرقام كوكا في مسيرته الاحترافية

بدأ كوكا، البالغ من العمر 32 عامًا، مسيرته الكروية في الأهلي قبل أن يرحل عام 2011 إلى فريق ريو آفي البرتغالي تحت 19 عامًا.

وقدم كوكا مع ريو أفي البرتغالي والتي بدأها بعد الخروج من الأهلي، وظل رفقتهم حتى 2016، قبل أن يعود لهم من جديد في 2024 لمدة نصف موسم.

وطوال مسيرته مع ريو افي لعب كوكا 109 مباريات وسجل 34 هدفا وصنع 4، ومع براجا البرتغالي لعب 108 مباريات وسجل 25 هدفا.

أحمد حسن كوكا مع ريو أفي البرتغالي، فيتو

وكانت أكثر تجربة نجح فيها كوكا رفقة أولمبياكوس اليوناني ولعب 97 مباراة وسجل 38 هدفا وصنع 7.

أحمد حسن كوكا برفقة اولمبياكوس، فيتو

كما شارك مع ألينا سبور التركي في 38 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 3 أهداف، وكوينا سبور التركي لعب 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

أحمد حسن كوكا بدون نادٍ حاليا بعد نهاية مشواره مع لوهافر الفرنسي، ولعب الموسم الماضي 27 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفا.

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