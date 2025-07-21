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أخبار مصر

وزير الأوقاف يستقبل مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية لبحث تفعيل التعاون المشترك

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
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استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر ديوان عام الوزارة، الأستاذة الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

 تعزيز الشراكة البحثية والعلمية بين وزارة الأوقاف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة البحثية والعلمية بين وزارة الأوقاف والمركز، من خلال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات والزيارات بين المتخصصين، وتنظيم ورش العمل والندوات العلمية، والتعاون في مجالات النشر وتبادل الإصدارات؛ بالإضافة إلى تبصير الخطاب الديني بالتحديات الاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم التجديد وربط الخطاب الديني بقضايا المجتمع واحتياجاته، فضلًا عن التحضير المشترك لمبادرة "صحح مفاهيمك"، والتنسيق لرصد تساؤلات المجتمع وتحدياته بموضوعية وعمق علمي.

وأشاد وزير الأوقاف بالتعاون المثمر بين الجانبين، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به المركز من خلال بحوثه ودراساته التي تخدم العمل الدعوي والاجتماعي، وتسهم في رصد الظواهر السلبية ومعالجتها، وتوجيه الخطاب الديني إلى وعي شامل بواقع المجتمع.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هالة رمضان عن سعادتها بهذا التعاون البنّاء، مشيدةً بدور وزارة الأوقاف في خدمة القضايا الوطنية والفكرية، وموجهة الشكر للوزير وقيادات الوزارة على دعمهم لهذا التعاون الهادف.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التفعيل الفوري لبروتوكول التعاون الموقع يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور  الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز.

 دعم السياسات الحكومية في التعامل مع التحديات الاجتماعية من منظور علمي

ويستهدف البروتوكول دعم السياسات الحكومية في التعامل مع التحديات الاجتماعية من منظور علمي ومتكامل، بما يعزز جهود التنمية الفكرية والعلمية والاجتماعية على مختلف الأصعدة، في ضوء رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

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